Por crisis, 20% cambió de escuela privada a pública

Debido a la crisis generada por el COVID-19, el 19.2 por ciento de los padres mexicanos tuvo que cambiar a sus hijos de una escuela privada a una pública, según una encuesta hecha por Yo te presto.

“Hicimos una encuesta sobre regreso a clases en donde vimos que realmente la economía ha hecho estragos en la vida de las familias mexicanas, tanto que casi el 20 por ciento de los padres tuvieron que renunciar al colegio de sus hijos y enviarlos a una escuela pública”, comentó Rubén Chávez, CEO de la empresa.

En una encuesta previa, la fintech había revelado que el 75 por ciento de las personas sufrieron afectaciones económicas por la pandemia, por lo que no es de extrañar que uno de los gastos recortados fuera el de la educación privada.

“De hecho, en este estudio vimos que casi el 70 por ciento asegura que le será más difícil cubrir los gastos de inicio de curso, mientras que un 20 por ciento dice que será más o menos igual que el año anterior y solo el 10 por ciento tendrá el panorama más fácil que en 2020”, detalló Chávez.

Por otro lado, el 62.8 por ciento de quienes contestaron la encuesta aseguraron que realizarán las compras de esta forma, un aumento de 7.6 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.

“Los padres quieren cuidar a sus hijos y también su economía y durante esta pandemia han descubierto que comprar en línea es, en ocasiones, más económico, porque puedes comparar en varios lugares al mismo tiempo, te ahorras el traslado y, obviamente, evitas estar con un gran número de personas, es por eso que muchos están optando por esta opción”, aseguró el directivo.

Como este regreso a clases será atípico, se les preguntó a las personas cuánto destinarán para que sus hijos o ellos mismos estén protegidos contra el COVID-19 a lo cual la mayoría, 39.3 por ciento, contestó que gastará entre 200 y 500 pesos, seguidos por el 33.3 por ciento que gastará entre 501 y mil pesos.

Además, el 17.9 por ciento destinará más de mil pesos, el 8.1 por ciento menos de 200 pesos y solo el 1.3 por ciento no comprará ningún insumo de protección.

“Lo más importante en este regreso a clases es la salud y creo que esta pregunta nos lo dijo todo, porque la mayoría de los padres están dispuestos a gastar entre 200 y mil pesos para proteger a sus hijos y evitar que se enfermen de COVID-19. Con este dinero nos dijeron que comprarán caretas, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, entre otras cosas”, comentó Chávez.

El directivo recomendó a los padres de familia que tengan que solicitar un crédito durante este regreso a clases, que lo hagan comparando y aceptando el que mejores condiciones les ofrezca, con el fin de pagar pocos intereses y comisiones.

“Si ya te tienes que endeudar, porque pues de plano no tienes ahorros y tus ingresos no alcanzan, lo ideal es que saques un préstamo a seis meses, porque sino va a llegar el siguiente ciclo y tú vas a seguir pagando el anterior. La idea es que, además, aprendas de esto y hagas un esfuerzo por ahorrar durante todo el año, para que llegues preparado al siguiente regreso a clases y no tengas que volver a dar tarjetazo o pedir un crédito”, dijo Chávez.

La encuesta se realizó a 500 personas, residentes de las principales ciudades de México.

Cuidadosos

Esto es lo que comprarán los padres para que sus hijos estén protegidos en este regreso a clases:● 91.9% Cubrebocas● 79.9% Gel antibacterial● 56.4% Caretas● 55.1% Botellas para cargar gel antibacterial● 26.9% Guantes