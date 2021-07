“Por Covid y veda, no hay que hacer eventos”, afirma AMLO al presidir acto en Veracruz en el que promovió sus programas

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió “correr el riesgo” y llevar a cabo un acto público con vecinos de la colonia Arboledas en el Puerto de Veracruz aun cuando hay veda electoral y la pandemia de covid-19 sigue vigente, “ojalá y la autoridad electoral comprenda”.

Al supervisar acciones de mejoramiento urbano en en un camellón de la zona, el mandatario hizo un recuento de los programas sociales que se están llevando a cabo y van a continuar durante la actual administración.

“Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral, dentro de ocho días va a haber una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del gobierno. Estamos haciendo estas reuniones cerradas, pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá y la autoridad electoral comprenda de esta situación de todas formas no se transmite este mensaje, por medios oficiales”, subrayó rodeado de simpatizantes.

En medio de porras y celebraciones por cada programa que mencionó, el Presidente les pidió a los ciudadanos recordar que una de sus convicciones que se convirtió en un lema es que “por el bien de todos, primero los pobres”.

López Obrador reconoció que en el país “nos ha llovido sobre mojado” porque pegó muy fuerte la pandemia y la crisis sanitaria se convirtió también en crisis económica.

“Nos ha llovido sobre mojado porque nos pegó muy fuerte la pandemia y esas crisis sanitaria se convirtió también en crisis económica, se nos cayó la economía el año pasado, pero ya vamos saliendo. Ahora porque se tomaron decisiones oportunas se está vacunando a todo el pueblo”.

López Obrador aprovechó para decirles a los presentes que les va a seguir ayudando en lo que se pueda y aseguró que aun con la crisis generada por la pandemia, no se ha perdido la fe porque el país va a salir adelante.

En este sentido, aseguró que se está aplicando una estrategia eficaz y una “fórmula milagrosa y sencilla de gobernar” que es no permitir la corrupción.

“Recordemos tenemos que salir adelante manteniendo nuestros valores, México siempre ha enfrentado calamidades por sus culturas porque tenemos una gran reserva de valores, culturales, morales espirituales, eso no hay que olvidarlo, no estar pensando nada más en el cochino dinero, hay que estar pensando en actuar con honestidad, dignidad”.

En su discurso, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, alentó a los vecinos a echarlo porras a López Obrador.

“Resulta de más decirle bienvenido al puerto de Veracruz, usted en el camino pudo constatar que el pueblo está muy agradecido que haya venido hasta acá (…) ¿Queremos o no queremos al Presidente? Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”.