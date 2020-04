Por Covid-19 se han perdido más de 346 mil empleos en México: STPS

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social reveló que desde el 6 de marzo hasta el 6 de abril en México se han perdido 346 mil 878 empleos formales en el país.

“Son 198 mil empleos del 6 al 31 de marzo, y 148 mil 845 de lo que va del uno al 6 de abril”, informó en conferencia de prensa.

Asimismo, denunció que principalmente son grandes empresas quienes han despedido a sus empleados.

“Aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia son quienes en esta temporada de emergencia han separado a sus trabajadores. De un día a otro dan de baja a toda su plantilla laboral y se quedan en cero”, acusó.

Las entidades donde más se han perdido empleos son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, y Tamaulipas.

La titular de la STPS llamó al sector empresarial a no despedir a su planta laboral.

“No existe fundamento legal para despedir a los trabajadores, llamamos alas empresas a reconsiderar, creemos que es un momento de solidaridad y reitero que no hay fundamentos legales para despedir, dejar de pagar a los trabajadores”, apuntó.

Por su parte, Zoé Robledo, el titular del IMSS, explicó que de los 346 mil 878 trabajos perdidos, 62 por ciento (216 mil 102) se quedaron sin acceso a servicios de salud, mientras que el resto, el 38 por ciento (130 mil 776), perderá su acceso a los servicios médicos en un lapso de ochos semanas.

“Un trabajador a la hora que es separado, empiezan a contar ocho semanas y concluidas esas ocho semanas ya no tienen seguridad social. Mientras que en el caso de las personas que ya no tienen seguro, es porque aún no cotizaban ocho semanas y por ese motivo desde que son despedidos se quedan sin seguridad social de forma inmediata”, indicó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no es la regla, sino la excepción”, pues son 346 mil menos de un total de 22 millones que existen en México, sin embargo, reiteró su llamado a no despedir a nadie.

“La mayoría de las grandes empresas están cumpliendo, pero hay un grupo que despidieron a sus trabajadores, entonces estamos dando seguimiento a esta situación. Hacer un llamado a los empresarios para que nos sigan ayudando”, solicitó.

El titular del ejecutivo dijo que en lo que respecta a las pequeñas empresas, “las Pymes están resistiendo la crisis y están actuando de manera muy responsable, heróica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores, es donde ha habido menos despido”.

El presidente, aprovechó para informar que durante la reunión que sostuvo este martes con un grupo de empresario de Monterrey, el dueño de Maseca, Juan González, “hizo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas, lo agradezco”.