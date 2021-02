Por covid-19, elementos del Ejército desalojan a turistas en playas de Acapulco

En Acapulco, a pesar de la prohibición del uso de las playas después de las 17:00 horas, cientos de turistas, prestadores y comerciantes desobedecen las medidas sanitarias, por lo que elementos del Ejército los dispersan para evitar contagios de coronavirus. En la playa de El Revolcadero, donde hubo escasa presencia de bañistas, solo una patrulla de la Policía Estatal permaneció de las 08:00 hasta las 18:00 horas en la franja de arena, ahí hubo pocos visitantes. A diferencia de ellos, visitantes acudieron a las playas que van desde el hotel Princess, hasta la colonia Alfredo B Bonfil, y no apareció personal de seguridad de ninguna dependencia para desalojar a los turistas. Cabe mencionar que, durante el recorrido, los visitantes a la playa no guardaron la sana distancia, no usaron el cubre boca, ni mucho menos guardaron la sana distancia, a pesar de la alerta sanitaria. También, se pudo observar la venta y consumo de bebidas embriagantes en las mesas de los visitantes. En la zona turística de las playas más concurridas de la bahía de Acapulco, al momento en que los turistas eran invitados a retirarse de las playas, se opusieron y en algunos casos hasta chocaron con el personal militar. A las 16:50 horas, a través de un perifoneo efectivos militares anunciaron a los bañistas que deberían desalojar las playas.

Fuente: Milenio