Por alza en petróleo, gasolina muestra aumento de precios: Profeco

Derivado del incremento en la mezcla mexicana de petróleo, que aumentó de 27.30 dólares por barril en la semana antepasada a 29.90 para la semana anterior, el precio de la gasolina continúa reflejando ligeros aumentos de precios en el país, reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“La mezcla mexicana, que es el referente, el 29 de mayo a 29.90 dólares. Y se puede ver cómo se ha comportado el combustible diésel, donde en febrero estaba en 21.34 pesos, y al 29 de mayo el promedio nacional en 18.80 pesos”, dijo el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla.

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante de Profeco detalló que para la semana anterior la gasolina premium se vendió a 17.79 pesos por litro, mientras que la regular a un promedio de 17.30 pesos por litro.

“Orsan vuelve a estar como la más económica seguida por Total, Repsol y G500, como las cuatro marcas más económicas; Pemex está en la media junto con Oxxo Gas; Redco es la más cara, seguido de Arco, Chevron y Full Gas”, resaltó el procurador.

Profeco atiende 197 quejas en gasolineras

El titular de Profeco detalló que atendieron 197 quejas presentadas a través de la app de Litro X Litro, con un total de 177 visitas o verificaciones realizadas, de las cuales dos gasolineras no se dejaron colocar los sellos y no permitieron la verificación.

“En Reynosa, Tamaulipas, no vayan a Servicio Ideal, no se dejó colocar los sellos, hay irregularidades en sus bombas; y Consorcio del Pinar, en Guadalajara, Jalisco en Av. Marcelino García Barragán, ellos no se dejaron verificar y los tenemos programados para una visita especial con fuerza pública”, señaló.