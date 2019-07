Politiquería, críticas por falta de medicamentos en clínicas: AMLO

Las críticas hechas por partidos políticos opositores por la falta de medicamentos en clínicas, hospitales y centros de salud del sector público las calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador como rumores.

Desestimó que la falta de abasto en medicinas en el sector salud se deba a las políticas de austeridad impulsadas por su administración.

No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora sí no les dan una medicina en el ISSSTE a un paciente dicen ‘es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador’, ‘ya no va a haber medicinas’, y ‘si no te atiendo es porque desde arriba no nos dan nada’”, ironizó el titular del Ejecutivo.