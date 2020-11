Policías disparan durante protesta por feminicidio de Alexis en Cancún. Reportan heridas

Policías municipales de Cancún, Quintana Roo, habrían disparado contra integrantes de colectivos feministas que se manifestaban por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado.

De acuerdo con reportes de medios locales, las integrantes de los colectivos intentaban ingresar al Palacio Municipal de Cancún, cuando los policías municipales comenzaron a accionar sus armas. El hecho fue registrado alrededor de las 19:00 horas.

Un video de la usuaria identificada como Paola Chiomante para Novedades de Quintana Roo muestra a las manifestantes quemando una tabla de madera que les impedía e ingreso al Palacio Municipal, cuando de pronto los policías comenzaron a disparar. .Tras ello, las personas al exterior del palacio comenzaron a correr en busca de refugio.

Otro video compartido por el reportero Alejandro Castro, de Novedades de Quintana Roo, también muestra a los policías accionando sus armas para dispersar a las manifestantes

A través de redes, las manifestantes que acudieron a la marcha denunciaron que las balas fueron detonadas por policías y eran de verdad, no de goma.

A través de su cuenta de Facebook, un usuario identificado como Julián Ramírez difundió un video en el que se aprecia cómo los policías disparan hacia las manifestantes y agreden a las personas que se encuentran en la zona.

“Hey, tranquilo; soy de derechos humanos”, dice un hombre, mientras policías se aproximan al lugar y los comienzan a golpear.

“Hey, hey, son mis alumnos. No los golpees. No mames, güey. Son mis alumnos. No, no.”, dice otro hombre que busca evitar que policías municipales golpeen a manifestantes.

Los oficiales lucen sus escudos y toletes mientras agreden verbal y físicamente a las manifestantes.

Mientras la Red de Periodistas de Quintana Roo informó que al menos cuatro periodistas resultaron lesionados, dos de ellos con herida de bala.

