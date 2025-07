Policía denuncia a mujer que lo insultó tras no pagar parquímetro en la Condesa

El elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina que recibió insultos de una mujer en la colonia Hipódromo-Condesa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).

En redes sociales la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que el pasado jueves 3 de julio un agente de la Subsecretaría de Tránsito “fue víctima de actos discriminatorios mientras realizaba su trabajo”.

“Rechazamos cualquier agresión basada en prejuicios o estereotipos. En coordinación con Copred, mañana lanzaremos una campaña contra la discriminación. Una ciudad que se respeta, respeta a todas y todos”, adelantó Brugada Molina.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En redes sociales se viralizaron las imágenes de una mujer que protagonizó un acto de discriminación y violencia verbal en contra de un agente de la Policía de la Ciudad de México.

La mujer fue apodada ‘Lady Racista’ por los usuarios de internet.

La mujer y unos jóvenes estacionaron su automóvil, un Mercedes Benz, en la calle sin pagar el parquímetro, y cuando estaban a punto de colocarle el inmovilizador de llantas, también conocido como araña, se enojaron con los agentes y los comenzaron a insultar, en particular a un agente de la policía.

“No me estés insultando, pinc… negro”, “odio a los negros como tú”, “los odio por nacos”, “no entiendes por las buenas, ahorita vas a ver”, fueron algunas de las frases que soltó la mujer.

¿Qué se sabe de la mujer que insultó a un policía en la Condesa?

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que la mujer que protagonizó una confrontación con un policía en la colonia Hipódromo-Condesa es identificada como Ximena ‘P’ y es de nacionalidad argentina.

De acuerdo con el reportero, la mujer vive en la zona de Santa Fe y en su edificio debe 147 mil pesos de mantenimiento. Además, debido a su adeudo, no tiene acceso a zonas como la alberca y el gimnasio.

