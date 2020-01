Polevnsky acudirá a TEPJF por nombramiento de Ramírez Cuéllar

Yeidckol Polevnsky impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el VI Congreso Nacional de Morena en el que fue electo Alfonso Ramírez Cuéllar, esto por haber presuntamente violentado la legalidad del partido; además, aquellos que fueron removidos de sus cargos también presentarán juicios de protección de derechos políticos.

Tras asegurar que ella es la presidenta de Morena por estatuto, Polevnsky sostuvo que no es legal el nombramiento de Ramírez Cuéllar, porque incluso, no era elegible, debido a que no presentó su solicitud de licencia al momento de presentarse ante el Congreso de Morena.

En entrevista a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional a la que acudieron los 12 integrantes cercanos a ella, informó que ese órgano de dirección emitirá un resolutivo de respaldo a la legalidad interna y mandatará la presentación de las impugnaciones en los próximos días.

“El tema va por dos rutas, cada compañero que fue destituido tendrá que meter su juicio de defensa de derechos porque no hay razón para destituirlos y yo debo interponer una más por la falta de respeto al estatuto”.

Además de no haber cumplido el quórum, el Congreso eligió a Enrique Dussel como secretario de Formación y Capacitación Política, pero aseguró que el filósofo no es militante de Morena y por tanto, tampoco puede ser electo.

Polevnsky dijo que Ramírez Cuéllar no debió prestarse a la maniobra orquestada en el Congreso Nacional, y lo llamó a no convocar a reuniones del partido hasta en tanto el Tribunal Electoral no resuelva sobre las impugnaciones pendientes. Ofreció platicar con él, sin que ello signifique un reconocimiento a su cargo. “Yo no quiero que le digan a mi amigo espurio”, bromeó.

Fuente: Milenio