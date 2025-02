¿Podrían afectar a México? Se forman tres ciclones tropicales en el Océano Pacífico

Tres ciclones tropicales se formaron en el Pacífico Sur, un fenómeno que, según los científicos, es inusual.

Los ciclones tropicales Rae, Seru y Alfred están activos mientras la región se encuentra en el punto más álgido de una temporada que comienza en noviembre y termina en abril.

Las tormentas se denominan ciclones cuando ocurren en el Pacífico Suroeste y huracanes cuando se forman en el Atlántico Norte, pero esencialmente son el mismo fenómeno.

¿Qué tan inusual es esto?

“No es increíblemente inusual tener tres huracanes al mismo tiempo en el mes de septiembre en el Atlántico Norte”, comentó Brian Tang, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Albany.

#Rae has intensified more given its environment but remains sheared on its western side. Rae is a C2 (SSHWS) but it has already reached its peak now as it moves southwards. #tropicswx pic.twitter.com/YwWaNLLqo6

— Vortix (@VortixWx) February 24, 2025