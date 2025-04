Poco más de 99 millones de personas podrán votar en elecciones del PJ

Ciudad de México. El proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación del próximo 1 de junio, se desarrollará con un listado nominal de 99 millones 793 mil 821, quienes cuentan con su credencial para votar vigente y podrán ejercer su derecho al voto. La cifra abarca el 99.86 por ciento del padrón electoral, y representa por su porcentaje la más alta desde 2006.



Durante una sesión extraordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) realizada este lunes, se reportó que el Padrón electoral, es decir, la población que ha solicitado su credencial para votar, se conformó por un total de 99 millones 938 mil 607 personas, de las cuales el 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento son hombres. En tanto, 284 personas se identificaron como personas no binarias.

Las cifras presentadas por Alejandro Sosa, titular de la dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y secretario técnico de dicha Comisión, son inferiores al padrón electoral y a la lista nominal publicada por el INE, debido a que no contempla a quienes tienen credencial para votar pero viven en el extranjero o se encuentran en prisión preventiva.



En el sitio web del Instituto Electoral, el padrón electoral con corte al pasado 10 de abril es de 101 millones 539 mil 216, de los cuales, quienes ya tienen credencial para votar vigente y se encuentran en la lista nominal, son 100 millones 537 mil 828 personas.



El consejero electoral Arturo Castillo Loza, presidente de esta comisión, expresó que, “como de costumbre, estamos lamentando que no tengamos una lista nominal de electores para el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, y también para las personas prisión preventiva para esta elección en particular. Sin tiempo, sin recursos, y en muchos casos, como en el caso del voto en el extranjero, sin disposiciones legales expresar, es complicado transitar en la protección y en la garantía de estas personas que desde mi perspectiva personal sí tiene su derecho a ejercer su sufragio”.



Respecto a la lista nominal con voto anticipado, Sosa explicó que 5 mil 555 personas se registraron y podrán realizar su voto con esta modalidad. 3 mil 558 son mujeres y mil 997 son hombres. A la vez, 3 mil 689 son personas con discapacidad y mil 812 son personas cuidadoras primarias.