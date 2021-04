Plantean código penal unico como opción para despenalizar aborto en el país

“Un código penal único es la opción para que se pueda despenalizar el aborto en todo el país”, señaló la abogada y activista Julia Escalante en el conversatorio Interrupción legal del embarazo, situación actual y siguientes pasos.

Hasta ahora sólo la Ciudad de México y Oaxaca despenalizaron la interrupción del embarazo, y los intentos en Quintana Roo y en Hidalgo no prosperaron, ahora se analiza en Puebla.

Escalante refirió que, aunque contar con un Código Penal a nivel país es la forma “más fácil y más simple”, no ha habido avance a nivel legislativa. “Este tema tiene más de tres años, y no se ve que haya próximamente una discusión legislativa a nivel federal sobre este tema. Lo que se ha estado intentando es hacer las despenalizaciones en los estados. Se intentó en Hidalgo y en Quintana Roo, actualmente está en discusión en Puebla”.

Precisó que la oportunidad de abordar el tema es posible solo en “algunos congresos estatales en donde hay alguna correlación de fuerzas progresistas para que se llegue a esta despenalización”.

Criticó que en el contexto de las campañas se haga un uso electoral del aborto por parte de los partidos políticos. “Lo que las activistas decimos es que se está haciendo un uso faccioso de la despenalización, que se esta haciendo un uso electoral y que está sirviendo como moneda de cambio y negociación entre los partidos, que no necesariamente hay una vocación o una iniciativa legítima de que exista esta despenalización del aborto en los códigos para que se permita el acceso libre a la interrupción del embarazo”.

Aída Sánchez, gerente médica en Fundación Marie Stopes remarcó que el aborto inseguro sigue siendo la “cuarta causa de muerte materna en México”.

La médica cirujana por la Universidad Autónoma de Hidalgo, señaló que “el aborto es el tratamiento para un embarazo no deseado” y añadió que las mujeres “al ser criminalizadas, al ser juzgadas o al no darle acceso a servicios de aborto, recurrimos a técnicas inseguras, con personal de salud que no está capacitado, y con esto ponemos la vida y la salud en riesgo”.

En contraparte con abortos seguros “el número de complicaciones es prácticamente nulo, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los gobiernos que den acceso a las mujeres a servicios de aborto seguros”.

Indicó que datos de la Guía de abortos sin riesgos de la OMS “cada año se producen 22 millones de abortos inseguros” y ocurren unas “47 mil muertes relacionadas con complicaciones de abortos inseguros”.

Por estos procedimientos realizados por personal no capacitado “cinco millones de mujeres” quedan con algún tipo de “incapacidades”.

Señaló que el organismo internacional prevé que “33 millones de usuarias de anticonceptivos tendrán un embarazo accidental”, pues explicó que los anticonceptivos no son infalibles.

Fuente: La Jornada