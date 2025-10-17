Plan DN-III-E reparte 59 mil despensas y 72 mil comidas a damnificados por lluvias

El Plan DN-III-E sigue activo en los cinco estados afectados por las recientes lluvias intensas.

Elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizan actividades de auxilio a la población de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Actualmente la cifra de víctimas mortales por las lluvias asciende a 72.

Hidalgo

En Hidalgo se han desplegado mil 112 efectivos y 14 aeronaves para reforzar las operaciones de rescate, evacuación de personas y traslado de víveres en 22 municipios.

Se han entregado mil 714 despensas y 600 litros de agua embotellada, así como 4 mil 187 raciones de comida caliente.

Asimismo se han desazolvado 407 viviendas y 58 escuelas, establecido 46 albergues y removido 32 mil 907 m³ de piedra y tierra.

Puebla

A Puebla han llegado 2 mil 179 efectivos apoyados con 4 helicópteros para el apoyo de 3 municipios.

Se han entregado 6 mil 998 despensas y 6 mil 400 raciones calientes.

También se han habilitado 4 albergues y realizado labores de limpieza y remoción de 9 mil m³ de tierra y lodo.

Querétaro

En Querétaro se desplegaron 590 efectivos con el apoyo de maquinaria pesada y drones para labores de auxilio en cuatro municipios.

Se han distribuido 5 mil 781 despensas y efectuado labores de limpieza en 100 viviendas y escuelas, además de en calles y avenidas.

San Luis Potosí

El despliegue del Plan DN-III-E en San Luis Potosí comprende 800 efectivos.

Se han entregado 39 mil 304 despensas y 26 mil 708 litros de agua embotellada.

También se han desazolvado 516 viviendas en 6 municipios.

Veracruz

En Veracruz se desplegaron 3 mil 708 efectivos apoyados por tres helicópteros para atender las necesidades de 11 municipios donde hay múltiples comunidades incomunicadas.

Se han repartido 20 mil 772 despensas, 75 mil litros de agua embotellada y 29 mil litros de agua purificada, además de 62 mil 300 raciones calientes.

Se han establecido 31 albergues y desazolvado mil 590 viviendas y 10 escuelas, además de retirado 640 árboles caídos.

Con información de López-Dóriga Digital