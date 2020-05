Plan de reapertura es voluntario, no vamos a pelearnos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan para retomar las actividades económicas, sociales y escolares ante la pandemia por coronavirus o COVID-19 señaló que es de aplicación voluntaria por municipios y estados.

“Este plan es de aplicación voluntaria si hay una autoridad municipal, estatal que de acuerdo a las características de cada región, de cada estado decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”, indicó López Obrador.

López Obrador aseguró que el Gobierno Federal trabaja de manera coordinada con los gobernadores de las 32 entidades federativas y afirmó que existe una “cooperación estrecha” por parte de todos los mandatarios, así como de los alcaldes de todos los municipios del país.

“Yo solo resumo que se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales, hay cooperación estrecha, como debe de ser, también es importante que mantengamos la postura de no imponer nada que no haya medidas coercitivas como se decidió desde el principio la apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es un pueblo mayo de edad, responsable, muy consciente y participativo”, detalló.