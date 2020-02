Piden no dar abrazos ni besos por coronavirus en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no caer en alarma ante el reporte de los primeros casos de personas afectadas por el coronavirus en México, dados a conocer este viernes.

En su rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo reiteró que los síntomas del virus Covid-19 no son tan graves como la influenza AH1N1 que brotó en México en 2009.

“No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que estén escuchando tengan esta información”, estableció el presidente López Obrador.

Reiteró que en 2009 se exageró la respuesta del gobierno mexicano ante la epidemia de influenza AH1N1, y por ello su administración mantendrá la información constante acerca del desarrollo de la enfermedad en nuestro país.

“Para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones, por que haya una psicosis colectiva, de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y ‘vuelan’

“Decirle a la gente, ‘serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación’”, sentenció.

El presidente realiza una gira por Tabasco este fin de semana, donde, adelantó, no suspenderá su contacto con los asistentes a los mítines que realice, en los que acostumbra saludar, abrazar y besar a sus simpatizantes.

“No, no, no, va a ser lo mismo. Miren, también, también que se tome en cuenta algo. Si hay una enfermedad, no solo ésta, cualquiera, y se tiene atención médica y se tienen las medicinas, si no hay descuido ante cualquier enfermedad, la gente sale adelante”, explicó.

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell llamó, sin embargo, a tomar medidas preventivas fáciles de llevar a cabo y que evitan contagios, como son lavarse las manos constantemente, usar alcohol en gel, estornudar en el ángulo interno del codo, EVITAR SALUDOS DE MANO… Y LOS ABRAZOS.

“Por el momento, TAMPOCO NOS DEMOS BESOS NI ABRAZOS, simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión”, expuso el titular del Ejecutivo.

A partir de este viernes los informes de la Secretaría de Salud se darán públicamente en Palacio Nacional a las 21:00 horas y no mediante un comunicado.