Piden morenistas cese de Ariadna Montiel; acusan maltrato

Luego de que un grupo de legisladores de Morena se quejaran de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, al grado de que algunos pidieron su destitución, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que hablará con la funcionaria y que actuarán con actitud institucional y tolerancia.

En entrevista en San Lázaro, el legislador reconoció que sí hubo algunas quejas de legisladores morenistas, por lo que afirmó que hablará con la secretaria de Bienestar para hacerle saber los “reclamos amistosos”.

Este martes, el conductor Carlos Loret de Mola difundió en su noticiero de W Radio que un grupo de 80 legisladores morenistas pidieron la renuncia de Montiel, acusándola de malos tratos y presuntos actos de corrupción.

En su cuenta de X adjuntó audios de las quejas de legisladores que se expresaron durante una reunión plenaria.

“Sí se expresaron algún tipo de comentarios de desacuerdos con la secretaria Montiel de parte de algunos diputados y diputadas que han solicitado información y a veces no se les proporciona oportunamente. Creo que es un tema de comunicación que lo vamos a resolver”, dijo Monreal en entrevista en San Lázaro.

“Se escucharon algunas expresiones hoy de algunos compañeros, pero yo les ofrecí que platicaría con ella, que actuáramos con tolerancia, que actuáramos con una actitud institucional y que yo hablaría con ella para mejorar esa relación, que casi es siempre de comunicación y de colaboración.

Ricardo Monreal resaltó que tiene buena opinión de Ariadna Montiel, ya que, resaltó, es una mujer que ha luchado mucho en el movimiento, que se ha formado en el movimiento y que es una buena funcionaria pública, por lo que hará de interlocutor para que la situación no se altere.

“Estoy seguro que son a veces malos entendidos, falta de comunicación y que haré las veces de interlocutor de buena fe con ella para zanjar estas diferencias que existen con un grupo de diputados y diputadas, que no es unánime, es un grupo que tienen razón en expresarlo y que yo respeté su expresión de inconformidad por alguna conversación que tuvieron con ella.

“Entonces, espero que no se llegue a formalizar ningún tipo de solicitud de esta que comentan (la destitución) y que la podamos resolver por la vía del entendimiento racional entre nosotros”, detalló.

Ariadna Montiel, dijo Monreal “es una de las mujeres más eficaces que tiene la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”.

Cuestionado sobre si en este tema es necesario hablar con la presidenta, Monreal respondió: “No, no es el momento. Creo que lo podemos resolver directamente con la secretaria Montiel, que es bastante razonable y bastante humana para poder atender este tipo de quejas, reclamos o incluso puntos de vista distintos.

“Y yo estoy seguro que la secretaria Ariadna Montiel, que siempre ha actuado con mucha prudencia, con mucha serenidad… estas diferencias se van a resolver. No, no creo que haya problema de fondo, pero vamos a estar atentos. No llega la sangre al río”, concluyó.