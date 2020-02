Pide SEP a maestras avisar si van a paro

A fin de que haya un docente en las aulas, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pidió a las maestras que deseen sumarse a la convocatoria “Un día sin mujeres” avisar a autoridades antes del 2 de marzo.

A través de un mensaje en Twitter, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó su apoyo a esta iniciativa impulsada por colectivos feministas y aclaró que la inasistencia no tendrá sanciones.

“Maestras de México: ustedes son la mayor parte del sector educativo nacional y ante el llamado de algunos colectivos de mujeres para que el 9 de marzo haya un paro de mujeres, quiero decirles que estamos totalmente en la línea del señor Presidente de la República de que están en libertad de decidir si acuden o no a la escuela y de que no habrá por ningún motivo sanción alguna”, aseguró.

“Ahora bien, si deciden hacerlo, sí les pedimos que a más tardar el 2 de marzo, o sea, el lunes anterior, avisen a la autoridad educativa correspondiente para que se tomen las medidas pertinentes, ya que los maestros sí estarán ahí y tenemos que ver si en las escuelas se puede trabajar con ellos”, agregó.

Moctezuma propuso una especie de paro activo en donde se hable a los alumnos de la importancia de la mujer.

“Se hable de todo lo que significa la valía, la participación de las mujeres en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, como históricamente, me atrevo a decir que hemos creado en el mundo entero una civilización que no respeta, no le da su lugar a la mujer en general.

Por| EL DEBATE