Pide PT a dirigencia de Morena revisar acciones del gobierno de Jara

Ciudad de México. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados consideró que la dirigencia nacional de Morena debe tener interés en revisar la actuación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

A Jara Cruz “se le complica ser diferente. Si hiciéramos una medición, saldría más repudiado que los gobernadores del PRI”, dijo el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, en una conferencia de prensa con sus compañeras Margarita García y Aracely Cruz Jiménez, quien fue violentada por su ex pareja Donato Vargas, actual coordinador los Delegados de Paz de la administración estatal.

En la conferencia en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, Cruz Jiménez –diputada federal por la tercera circunscripción- levantó una pancarta en la que se leía “No a la persecución política ni a la violencia de género en Oaxaca”.

La ahora diputada federal recibió el acompañamiento -en su denuncia por violencia contra Donato Vargas-, de Sandra Domínguez, desaparecida desde el 4 de octubre del año pasado.

Ante el decretazo del 12 de diciembre, que definió el despido masivo de mil 344 trabajadores, Reginaldo Sandoval sostuvo que una medida de ese tipo, que deja en el desamparo a cientos de familias, “no se le ocurriría ni a un gobernador del PRI”.

Agregó: “se supone que Jara tiene una formación de izquierda, y entonces la pregunta es ¿por qué hace estas acciones inexplicables? ¿Por qué no corrige el error? Es una acción verdaderamente irresponsable, que no es de la 4T, y ahí los de Morena deberían estarse preguntando. El pueblo de Oaxaca al que admiramos no ha sido correspondido”.

Sostuvo que el despido de diciembre se explica porque el gobernador pretendía tomar el control del sindicato de trabajadores en la entidad. “Impone su razón pisoteando los derechos de los trabajadores.

Es cruel lo que está haciendo. No es una acción de la 4T. Lo invitamos a que reconsidere y recapacite”, agregó.

La bancada expresó su respaldo a Margarita García, quien denunció que, a partir de su decisión de asesorar a los trabajadores despedidos, ha sido objeto de agresiones e intimidaciones de carácter político por parte del gobierno de Jara.

“Pero no me voy a detener ni dar un paso atrás, a pesar de que soy perseguida política. No me dejaré, lucharé porque a las mujeres se nos permita levantar la voz”, declaró.

Refirió que se quiso descalificar su participación en el caso, porque sus dos hijos están entre los despedidos, pero acotó que no le interesa la reinstalación de ellos, sino la de cientos de personas que se quedaron incluso sin seguridad social.

“Tenía medidas cautelares, por la agresión del 28 de diciembre de hace dos años y, aún así, el secretario de Gobierno (Jesús Romero López) instruyó para que me quitaran las medidas. Me dedicaron conferencias mañaneras completas, con declaraciones vulgares, de tipos misóginos y machistas.

Responsabilizo al secretario de Gobierno y al jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”.

Margarita García informó que, en la reunión plenaria de la bancada el 31 de enero en la Cámara de Diputados, se les planteó a los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, las preocupaciones del PT por el asunto laboral y el de seguridad en el estado.

Refirió que, de manera paralela a la conferencia, trabajadores despedidos se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña.