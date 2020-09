Pide López Obrador respeto a Frenaaa

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes respetar al grupo de personas que se manifiestan en contra suya en el Zócalo de la Ciudad de México y no confrontarlos.

Los manifestantes se instalaron en el Zócalo luego de que un juez ordenara al gobierno de la Ciudad de México garantizar su derecho a manifestarse en la Plaza de la Constitución.

“Yo les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación, porque de repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros… si son simpatizantes nuestros que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad”, puntualizó López Obrador.

El titular del Ejecutivo reiteró que los dirigentes de ese movimiento deben actuar con responsabilidad y no abandonar a quienes los acompañan.

“Tienen todo el derecho de manifestarse, toda la libertad, pero que no dejen a la gente sola (…) Y estar ahí, día y noche, llueva, truene o relampaguee, ahí”, insistió.

Dijo que estará pendiente del desarrollo del plantón.

Añadió que espera que el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, uno de sus principales críticos, se incorporara al plantón en el Zócalo.

Fuente: Excélsior