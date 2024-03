Pide Iglesia católica votar el 2 de junio para “buscar solución a violencia en el país” 

Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de la Diócesis de Cuernavaca, hizo un llamado a los mexicanos a votar en los comicios del domingo 2 de junio para cambiar la situación de violencia del crimen organizado que hay en el país.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Castro Castro apuntó que México no se puede permitir que la situación siga igual y no hay nada, razón por la cual pidió unidad a los mexicanos y votar para evitar que el país se convierta en Cuba o Venezuela.

“¿Qué podemos hacer? Unirnos, no podemos decir que esto (violencia) hay no tiene remedio, porque esto traería peores consecuencias. Nosotros buscamos la verdad, que es fundamento de la justicia, no puede haber justicia y paz si no hay verdad, que reconozcamos desde el que tiene la mayor hasta la menor responsabilidad que esto es México, que está herido y salpicando sangre, tantos territorios en manos del crimen organizado, ¿qué vamos a hacer por el futuro y el próximo sexenio? Vamos a buscar juntos, es el momento de estar unidos, de perder la apatía y la indiferencia”, dijo.

Hay una polarización muy preocupante, de ahí que lancemos esta voz; México, únete, por tus hijos, por tus nietos, por tu futuro, porque no queremos un futuro como el de Venezuela o como Cuba, porque queremos que las cosas mejores y si no estamos unidos, esto podrá suceder”, apuntó.

“Es una de las soluciones (votar el 2 de junio) Todos aquellos que nos están escuchando les vuelvo a suplicar como pastor, como mexicano, vamos a dejar esta apatía, esta indiferencia, a dejar de lado aquello que ayude a que México siga herido. Vamos a buscar juntos una solución, sí se puede, tenemos que encontrarla”, resaltó.

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca dejó en claro que el poder del narcotráfico en muchos territorios del país es evidente.

Hay mucho miedo en tanto gente y son estados que bien conocemos: Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde evidentemente está el poder del narcotráfico, pero hablar de esto nos ayuda, ponerlo en evidencia nos ayuda, pero no podemos sentir que está todo perdido”, recalcó.

“Sentimos que para Dios no hay imposibles, sentir en la consciencia de que estamos haciendo lo que nos corresponde como pastores y que Dios nos dará una mano. Todos estos crímenes sacuden nuestra consciencia”, indicó.

Tenemos que vivir en esa esperanza de que no todo está perdido. Estamos alzando la voz nosotros y de advertir de estos peligros que pueden hacer retroceder la democracia en México”, puntualizó.

La Iglesia católica mexicana señaló este domingo que el peor de los escenarios en el actual proceso electoral que se vive en México y que culminará con las elecciones del 2 de junio, es aquel en el que el crimen organizado y grupos delincuenciales intervengan.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado.

México celebrará las elecciones más grandes de su historia el próximo 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.