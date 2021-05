Pide AMLO no sacar “raja política” del accidente en el Metro; culpa a medios nacionales e internacionales de “amarillismo”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no sacar “raja política” del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

López Obrador realizó esta declaración tras ser cuestionado por el amago de elementos del Sindicato del Metro para realizar un paro de labores tras el desplome de la Línea 12, incluso criticó que algunos políticos realizaron una visita al lugar de los hechos para aprovecharse de la tragedia.

“Que recapaciten, porque no se ayudan en nada esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, son actitudes muy irresponsables”, expresó.

“No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable. Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto”, argumentó.

El mandatario mexicano pidió a los integrantes del Metro de la Ciudad de México para que denuncien las denuncias ante las autoridades correspondientes, pero que el paro de labores no es la solución a los problemas.

“No es ese el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular (…) hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar”, resaltó.

“Si los dirigentes del sindicato dan una declaración del tema van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo es inmoral”, enfatizó.