Pide AMLO no preocuparse por “fiestas COVID”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es difícil manipular a los ciudadanos y consideró que no se debe preocupar demasiado por las convocatorias que han hecho a “fiestas COVID” para generar inmunidad al coronavirus o COVID-19.

“Hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha información relacionada con la pandemia pero la gente está muy informada. Voy a reiterar aunque parezca disco rayado, tenemos pueblo muy informado, entonces ya no es fácil manipular al pueblo. Ya la gente ha despertado por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene”.

Esto luego de que un audio para invitar a una presunta “fiesta de covid” en la Ciudad de México que se hizo viral, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trata de una noticia falsa, pero se está haciendo toda la investigación.

“Ni siquiera está establecida una dirección, solamente es un mensaje de Whatsapp de voz que está circulando”, dijo la mandataria. “Es una noticia falsa pero de todas maneras estamos en la investigación que se requiera para que no se realice esta fiesta, si es que se pensaba realizar”.

El audio que circula invita a una “fiesta de covid”, a la que presuntamente asistirían personas enfermas para que todos se contagien y llegar a la inmunidad de rebaño “y así ya se termina la pandemia”.

La supuesta fiesta se realizaría el 23 de mayo, tendría un costo de mil 500 pesos y estaría prevista para 800 personas.

Este tipo de “fiestas” se realizan porque se tiene la creencia de que una vez enfermo de Covid-19 te vuelves inmune, algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido en numerosas ocasiones.

“No hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un ‘pasaporte de inmunidad’”, ha explicado la OMS.