Pide AMLO a gobernantes entrantes no ser “tapaderas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las gobernantes entrantes que no sean tapaderas de la corrupción, pues, a la larga, esto afecta las finanzas de los estados, como se observa en muchas entidades donde las administraciones salientes no tienen recursos ni para pagar la nómina.

El mandatario indicó apoyará a los gobiernos salientes a cubrir el sueldo de los trabajadores, aunque no es obligación legal de la federación el ayudar a las entidades y a pesar de que no sólo no se les deben participaciones, sino que hasta se les dieron por adelantado, al grado de que los gobernantes que tomarán posesión han pedido que ya no se adelanten más recursos pues ellos se quedarán sin nada para iniciar su gestión.

“Ahora que están terminado algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas, entonces lo primero que hago es ver si se les han entregado puntualmente las participaciones y en todos los casos, es más se les entregaron hasta por adelantado…. En el caso de las nóminas se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente, el gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado. ¿Qué pasó? Se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados”

Explicó que este endeudamiento se dio en muchos casos por influyentismo que había en la Secretaría de Hacienda para ordenar a los gobernadores a celebrar contratos con empresas determinadas para la realización de obras y proyectos a través de las llamadas APPs.

Estas obras se cobraban hasta dos o tres veces mas caras de su costo real y, además, los financiamientos eran demasiado onerosos, por lo que Hacienda descontaba los pagos de las participaciones que correspondían al estado para que la empresa se viera beneficiada.

“Que bueno que estamos tratando el tema para los que estén llegando (gobernadores) no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar. Ese es el problema. Los trabajadores tiene que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos, pero no es de -a ver dennos, no me alcanza-… ¿Porqué no administras bien?, ¿Porqué no aplicas un plan de austeridad?, ¿Porqué sigue el derroche?, ¿Porqué solapaste el que se endeudó el estado y no dijiste nada?,¿Porque te ayudaron en la campaña?, ¿Porque estableciste relación de complicidad?”