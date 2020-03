Pese a crisis por coronavirus, AMLO encabezará ceremonias en CDMX y Oaxaca

Pese al aumento de los casos de Covid-19 en México y las medidas de restricción en distintas naciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en la conmemoración de la Expropiación Petrolera, en la Ciudad de México, así como en la del natalicio de Benito Juárez, en Oaxaca.

El mandatario adelantó esta mañana que este miércoles encabezará el acto de la Expropiación Petrolera en la Torre de Pemex; no obstante, aclaró que será con poca asistencia.

“No podemos olvidar lo que significó la Expropiación petrolera de 1938 y más ahora que estamos rescatando el petróleo”, dijo.

Respecto al natalicio de Benito Juárez, el presidente aseguró que el acto conmemorativo se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en el municipio oaxaqueño de Guelatao.

López Obrador afirmó que en dicho encuentro sólo se reunirá con los pobladores de Guelatao debido a la crisis del Covid-19, por lo que “ya habrá tiempo para visitarlos en todos los pueblos”.

Destacó que la decisión de realizar estas actividades con poca afluencia de personas no sólo es por la pandemia, también para evitar los cuestionamientos de la oposición.

“Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo, o que no se cuida, todo esto que utilizan nuestros adversarios. Hay que sacarles la vuelta para que no tengan motivos para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar”, aseveró.