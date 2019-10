“Persiste desabasto de medicinas”: padres de niños con cáncer

Padres de niños con cáncer, denunciaron que en diversos hospitales del país, continúa el desabasto de medicamentos para atender esta enfermedad, informó Excélsior.

La carencia de fármacos se está presentando en los estados de Nuevo León, Chiapas y Veracruz.

Además, en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, en la Ciudad de México, también se registra desabasto de manera intermitente.

En entrevista con Excélsior, Israel Rivas Bastidas, papá de Dana, quien a sus cinco años padece leucemia linfoblástica aguda, señaló que a través de Facebook y de la creación de una red nacional de WhatsApp, familiares de niños con cáncer se está comunicando para denunciar y hacer visible la falta de medicamentos, no solo para quimioterapias, sino para atender otro tipo de enfermedades.

Añadió, que a través de múltiples testimonios de familias afectadas, la falta de fármacos se está presentando en la clínica no. 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León; en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde, por ejemplo, hace falta un medicamento llamado vincristina que se utiliza para la leucemia aguda.

El desabasto también se registra en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas y el Hospital de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entidad, donde la situación se agudiza, no sólo por la carencia de medicamentos contra el cáncer, sino para atender otro tipo de enfermedades.

Ante esta situación, su objetivo es organizarse para realizar una movilización a nivel nacional para exigir un abasto permanente de insumos y medicamentos.

Papás de Chiapas, de donde soy yo, me han dicho que no hay nada, que los hospitales están en la quiebra total. No hay ningún tipo de medicamento. No solamente faltan medicamentos para quimioterapias, sino que existe un desabasto en todos los ámbitos.

No han existido protestas porque la gente tiene miedo y todavía está poco organizada, por lo que ya estamos platicando con ellos para ver qué medidas se toman allá y hacer una movilización nacional.

Chiapas ya es un foco rojo. Y ahora Nuevo León, que se suma al desabasto de Veracruz. Esperamos que las autoridades volteen a ver lo que está sucediendo en provincia.

Aunque aquí en la Ciudad de México, también tenemos testimonios de mamás que nos señalan que en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, una semana hay medicamentos y otra no”, indicó Israel Rivas Bastidas.

Por su parte, Luis Fernando Reyes Guzmán, papá de Fernando Gael, quien a sus 4 años, padece retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer que afecta los tejidos de la retina, reiteró a Excélsior que si es necesario – la movilización nacional que ya están organizando- podría contemplar bloqueos en las vías de comunicación.