Permisos de paternidad, insuficientes para cerrar la brecha de género en el trabajo

México es uno de los países con los permisos de paternidad más cortos en el mundo. La legislación vigente dicta que los padres tienen derecho a ausentarse como máximo, cinco días laborales por el nacimiento de sus hijos o hijas.

Estos permisos de paternidad son valiosos, pero todavía insuficientes para tener un impacto positivo en el cierre de la brecha de género en el mercado laboral.

El alcance de esta prestación está limitado principalmente porque no son, ni de cerca, parecidos a las licencias de maternidad; ni en duración, ni obligatoriedad, ni en financiamiento.

Aunque cada vez son más empresas las que garantizan mejores permisos de paternidad para sus trabajadores, mientras la legislación no se modifique estas iniciativas no se convierten en derechos.

Permisos de paternidad vs licencias de maternidad

Las principales diferencias entre las licencias de maternidad y los permisos de paternidad son:

* Duración, mientras las mujeres tienen derecho a 84 días con goce de sueldo, los hombres sólo pueden tomar cinco días laborales

* Obligatoriedad, los hombres pueden decidir entre tomar o no los días de paternidad, para las mujeres es obligatorio e intransferible

* Financiamiento, el salario de las mujeres en licencia es cubierto en su totalidad por la institución de seguridad social, mientras que en el caso de los permisos de paternidad el financiamiento corre exclusivamente por parte del empleador

Que las licencias y permisos parentales se parezcan más entre sí tendría un impacto mayor, no sólo en el cierre de brechas de género laborales, también en la redistribución de las tareas de cuidados, dijo Paola Vázquez Molina, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante el webinar Avanzando hacia la Igualdad: licencias de maternidad y paternidad en el ámbito empresarial.

Para las empresas públicas o privadas no existirían “diferencias” entre contratar o promocionar a mujeres o sus pares hombres bajo argumentos relacionados con los costes de estos derechos laborales. Esto implicaría un piso más parejo en el ingreso y la permanencia de las mujeres y sus pares hombres en el mundo laboral.

Vázquez Molina también señaló que tener igualdad en las licencias parentales en el ámbito laboral fomenta un mayor compromiso de los trabajadores en sus empleos.

Adicionalmente, fuera del mercado laboral, que los hombres tengan acceso a este derecho laboral como las mujeres, podría tener un impacto en la redistribución del trabajo del hogar y cuidados. Los trabajadores tendrían derecho a participar de manera más activa y prolongada en la crianza durante la primera infancia de sus hijos e hijas. Este derecho laboral también tendría un impacto en la lucha por eliminar los estigmas y roles de género alrededor al trabajo del hogar y cuidados.

¿Por qué importa?

Igualar este derecho laboral es importante debido a que la carga de las tareas del hogar y de cuidados recaen desproporcionadamente en las mujeres; además de que el mercado laboral castiga mucho más la maternidad que la paternidad.

En México se observa que nueve de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral antes del retiro son mujeres y una de las principales razones para dejar sus empleos es la necesidad de encargarse de la casa y los menores.

De hecho, el 68% de las mujeres que quisieron trabajar y no lo hicieron aseguran que fue por no poder delegar las tareas de cuidados, de acuerdo con cifras del IMCO con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Realizar tres veces más trabajo no remunerado dentro de los hogares ha impedido a las mujeres, como grupo poblacional, gozar de igualdad en el mercado laboral.

La división desproporcional de estas tareas ha limitado el crecimiento de la tasa de participación femenina y el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y dirección; también produce que las brechas en ingresos laborales persistan.

Aunque tener licencias parentales igualitarias no elimina las desigualdades de género, porque éstas son estructurales, sí contribuye a generar condiciones más justas en el mundo del trabajo.

Durante el webinar, la investigadora del IMCO finalizó resaltando la importancia de que, además de igualar las licencias de maternidad y paternidad, es fundamental que las empresas generen información sobre sus empleados con perspectiva de género y que se implementen políticas enfocadas en cerrar las brechas entre hombres y mujeres.