Permanece Muñoz Ledo en Mesa Directiva

Porfirio Muñoz Ledo seguirá como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados luego de que el PAN no alcanzara la mayoría calificada en la votación.



“En virtud de que la propuesta presentada no alcanzó la mayoría calificada requerida de conformidad con lo establecido, esta Mesa Directiva continuará en funciones hasta el día 5 de septiembre del 2019”, dijo Muñoz Ledo mientras recibía gritos de “Espurio, Espurio” por parte de la Oposición.



En una reunión previa, se acordó que el coordinador Mario Delgado presentaría la planilla de integrantes para la Mesa Directiva con la propuesta del blanquiazul de Xavier Azuara, pero la bancada de Morena votaría en contra.



Y así fue durante la apertura de la votación electrónica, los diputados del bloque mayoritario votaron en contra y los partidos de Oposición a favor de la planilla que incluía al panista.

La votación quedó con 259 votos en contra, 159 votos a favor de la planilla y cinco abstenciones.



El aún presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, deberá seguir en el cargo y le tocará mañana abrir la sesión del Congreso General y recibir el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que Morena no cumplió la ley.



“Hoy, lamentablemente, Morena no cumplió. No cumple la ley y no cumple el acuerdo político. La posición del PAN es que hoy tenemos que poner en alto el valor de la democracia y de la legalidad”, agregó.



Mario Delgado dijo que como marca la ley se llevó a cabo la sesión y se votó la propuesta de la Mesa Directiva y que no se logró la mayoria calificada.



“Rechazamos que Morena esté violando la ley. PAN tuvo la oportunidad de proponer la Presidencia de Mesa Directiva y no cumplió las dos terceras partes”, señaló el coordinador morenista.

“Estamos cumpliendo la ley y vamos a explorar las opciones que tenemos para la opción de Mesa Directiva, dado que la propuesta del PAN no logró el acuerdo y vamos a buscar el acuerdo para tener la elección de una nueva Mesa Directiva”.



En la sesión del próximo jueves, la Junta de Coordinación Política deberá presentar una nueva propuesta de Mesa Directiva que asuma después del término del mandato de Muñoz Ledo.

REFORMA