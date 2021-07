Periodistas de Sonora exigen justicia por asesinato de Ricardo López

Reporteros y periodistas de varios municipios de Sonora marcharon por el Centro Histórico de Hermosillo para exigir justicia por el asesinato del periodista Ricardo López, y que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investigue como principal sospechoso al comandante de policía municipal el almirante de Semar, Andrés Humberto Cano Ahuir.

El 4 de noviembre, Ricardo López, director de InfoGuaymas denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntas amenazas de muerte por parte del comandante de la policía municipal de Guaymas. Tras dicha situación se trasladó a Cajeme para resguardarse, el día de su cumpleaños regresó a casa y fue asesinado.

El gremio periodístico organizó la marcha en la que se apreciaron pancartas con las leyendas: “Estamos de luto”; “No más periodistas asesinados” y “Justicia para Ricardo”, entre otras.

El contingente partió desde las escalinatas de la Universidad de Sonora hasta las instalaciones de la FGE, que se encontraba cerrada “por remodelación”.

Ahí dieron lectura a un manifiesto de inconformidad por la violencia que se ha agravado contra el gremio y la falta de garantías de seguridad para los comunicadores.

“Les exigimos medidas cautelares y protocolos de protección a periodistas eficaces, que se activen de inmediato, sin burocracia y acordados con los propios reporteros. A las instancias de procuración de justicia les exigimos agilidad, determinación y el empleo de los elementos científicos para que las investigaciones se concluyan con el sometimiento a debido proceso de quienes resulten imputados como autores materiales o intelectuales de los crímenes en contra de periodistas. No queremos más chivos expiatorios”, reclamaron.

Software Espía Dirigido a Periodistas Hackea iPhones Con Éxito a Través de iMessage

Después de 20 minutos de espera bajo los 45 grados, la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova, salió a atender los reclamos de los reporteros que le solicitaron justicia para su colega y amigo, Ricardo López, así como el esclarecimiento en las líneas de investigación a fin de que no haya “chivos expiatorios”.

“Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, estoy en comunicación con la FGR. Tengo referencias de que él (la víctima) denunció, y vamos a seguir todas las líneas, las que existen, las que él mencionó. No hay chivos expiatorios en los pasados casos de periodistas, están los que deben de estar, así que por favor no me hagan grandes a los delincuentes”, explicó Contreras Córdova frente a los periodistas inconformes.

El pasado 22 de julio, Ricardo López fue ultimado a balazos en el estacionamiento de una tienda comercial por un grupo de hombres armados a 200 metros de la comandancia municipal en Guaymas, Sonora.

De 2019 a la fecha, en Sonora han asesinado a siete periodistas; Reynaldo López, en Hermosillo; Santiago Barroso, en San Luis Río Colorado; Jorge Armenta, José Guadalupe Castillo Alemán y Jesús Alfonso Piñuelas, en Cajeme, así como Benjamín Morales, en Sonoyta y Ricardo López en Guaymas.

Fuente: La Jornada