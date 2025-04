Perfila Ricardo Monreal periodo extraordinario para leyes en materia de seguridad y desaparición de personas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, perfiló un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar las leyes en materia de seguridad y de desaparición de personas.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila explicó que se prevé la discusión en el Congreso de las leyes de desaparición forzada y búsqueda de personas tras las mesas de diálogo de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los colectivos de búsqueda. Van a ser varias semanas que nos va a rebasar en el periodo de sesiones ordinario en el que nos encontramos y que tendremos que convocar un periodo extraordinario cuando ya se concluyan los trabajos de estas mesas”, expuso el legislador morenista. Por otra parte, Ricardo Monreal señaló que las nuevas leyes del Sistema Nacional de Seguridad y de Investigación e Inteligencia se mantienen pausadas debido a que distintos grupos parlamentarios, entre ellos Morena y PT, han presentado modificaciones. Vamos a intentar sacarlo lo más rápido posible. A mí me gustaría antes de abril. Yo quiero que sea un instrumento. Bueno, no yo solo, sino todos en el grupo parlamentario de Morena, queremos que sea un instrumento que sirva, que sea eficaz, que no viole derechos humanos, y que sea un instrumento de coordinación efectiva con todos los cuerpos de seguridad y con los estados y municipios, con los tres niveles de gobierno”, manifestó. Con información de López-Dóriga Digital