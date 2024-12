Perfila INE destinar más de 6.1 mil mdp para elección judicial

Ciudad de México. Frente al recorte presupuestal, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila destinar 6 mil 132 millones de pesos para la organización de la elección judicial, esto es poco de la mitad programado originalmente.



Hasta anoche, consejeros y funcionarios del órgano, discutían la estrategia para utilizar la bolsa disponible de alrededor de 20 mil 136 millones de pesos, luego de la merma de más de 13 mil millones de pesos, aplicado por la Cámara de Diputados , respecto de la petición general de 40 mil millones, incluidos casi 8 mil millones de Prerrogativas a partidos políticos.



Es decir, si se resta el financiamiento público a partidos, el INE cuenta con solo una parte de su cálculo inicial, de ahí que en los próximos días debe determinar adónde aplica la reducción, si directamente a la elección judicial o también a su presupuesto operativo y la cartera institucional de proyectos .



Según fuentes consultadas, no había acuerdo aún, y al contrario, se recrudece la división entre los dos bloques del Consejo.



Sin embargo, según un anteproyecto que circuló ayer, en el recurso destinado a la operación, el INE tendría una afectación de casi 500 millones; y los proyectos especiales la merma seria de 811 millones.



Como difundió este diario, la dirección de capacitación emplearía 2 mil 694 millones con lo que alcanzaría a contratar no a 50,000 capacitadores y supervisores electorales, sino sólo a 30 mil para buscar a los ciudadanos que serán funcionarios en centros de recepción de votos, no casi ya se lo individual.



Acorde con este proyecto, el dinero destinado al área de capacitación electoral, sería casi el 50% del total disponible para elección de ministros, magistrados y jueces, el 1 de junio próximo .



Primer saque de 95 millones



Por lo pronto, en la Junta General Ejecutiva se aprobó el Proyecto en preparación de la selección de Capacitadores y Supervisores Electorales, conocidos como Caes.



Tan solo de materiales didácticos y todo lo demás que conlleva este plan inicial se autorizaron 57 millones de pesos, es decir, para alistar a quienes luego irán a buscar a los potenciales funcionarios de casilla. A ello se suma el recurso para el pago de consejeros de juntas locales y distritales, con lo que esta previsión inicial es por 92.5 millones.



“Se solicita la creación del Proyecto específico ‘preparación de la capacitación electoral’ por un monto de 57 millones 073 mil 090 pesos para poder realizar la impresión y distribución de los materiales didácticos para la primera y segunda etapa de capacitación electoral, así como documentación para los simulacros de la jornada elecoral”, así como la promoción del voto.



“También para la contratación de las y los prestadores de servicios que se desempeñarán como técnicos y técnicas en capacitación electoral para apoyar las actividades preparatorias para la reclutación y selección de quienes serán los Caes”, se lee en el proyecto aprobado.



El viernes sesionará el consejo general para avanzar en algunos puntos de las elecciones locales del año entrante (municipales en Durango y Veracruz), como la preparación del voto anticipado y el voto en prisión preventiva en estas entidades.



Además, algunos temas de la elección judicial como sortear la letra del alfabeto a partir de la cual se buscarán a los potenciales funcionarios de casilla; la convocatoria a observadores electorales, y la ampliación de la vigencia de la credencial para votar del 31 de diciembre al 1 de junio.