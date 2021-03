Peña Nieto regresaría a México para hacerse prueba de paternidad

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto vuelve al ojo del huracán, esto a raíz de una demanda por una supesta paternidad por parte de una de sus ex empleadas, la cual afirma tener un hijo del cual resultó embarazada durante el periodo presidencial.

La mujer solicitó una audiencia en los Juzgados orales de lo Civil y Familiar desde el 2018 en contra del ex presidente porque aparentemente es el padre de su hijo, este caso de demanda de paternidad ya se había dado a conocer por el canal de Univisión en marzo de 2019.

Según la ley, existen tres opciones para concluir este caso: la primera es que el ex mandatario acuda a realizarse la prueba de ADN para determinar si existe una relación de paternidad entre el bebé de la ex empleada y Enrique Peña; la segunda es que no se presente, se determine que él es el padre y deba darle su apellido al menor así como aportar económicamente y la tercera es que el juez le indique al ex mandatario en donde se podría realizar la prueba sin salir de España.

Dicha audiencia se encuentra en el expediente 518/2018 del juzgado 2 secretaría B, ella realizó dos solicitudes, una corresponde al 14 de diciembre de 2018 y la otra al 7 de enero de 2019.

Información de: Vanguardia