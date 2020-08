Peña Nieto envía corona de flores a funeral del padre de Luis Miranda

Una corona con la etiqueta “Lic. Enrique Peña Nieto” luce amontonada entre una fila de arreglos florales en honor a Luis Miranda Cardoso, asesinado ayer en su casa en Toluca, Estado de México.

En medio de las acusaciones que ayer lanzó en su contra su ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el ex presidente Enrique Peña Nieto no pudo dar el pésame personalmente a su amigo, compadre y fiel colaborador Luis Miranda Nava por la muerte de su padre; solo pudo enviarle una corona floral.

En el Mausoleo de Toluca, el nombre del ex presidente, hoy acusado formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) de haber ordenado recibir y entregar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, no guarda un lugar especial.

El arreglo que Peña Nieto le envió a su compadre, el ex titular de Sedesol, solo es una más entre un montón de rosas blancas que hicieron llegar notarios públicos, amigos y familiares.