Pemex y dos particulares compiten ante el IMPI para ser propietarios de la marca “Gas Bienestar”

Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) los derechos de marca “Gas Bienestar”, así como otros nombres de marcas similares como “Gas para el Bienestar” y “Gas del Bienestar”. La paraestatal, según el instituto, compite con dos particulares para ser propietarios de los derechos de esta marca.

Pemex realizó nueve solicitudes para adquirir los derechos de la marca, las cuales las tramitó el 9 de julio pasado, apenas dos días después del anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la creación de esta empresa dependiente de Pemex, para vender combustible a “un precio justo”, según dijo el propio mandatario.

Pemex compite con dos particulares por los derechos de marca de “Gas Bienestar”. Se trata de Carlos Malloy Sánchez y Rodrigo Lau Siemers, mientras que éste último también se registró para adquirir los derechos de marca de “Gas del Bienestar”.

Malloy Sánchez y Lau Siemers hicieron las solicitudes de registro al IMPI entre el 8 y el 12 de julio.

López Obrador aseguró no haber sido notificado sobre otra empresa registrada anteriormente con el nombre de “Gas Bienestar“. Señaló que el director de Pemex le presentó el logotipo de esta nueva empresa.

“A mí no me han informado sobre eso. A mí me dijeron que ya había registrado Pemex lo de Gas Bienestar. Incluso habían dos o tres posibilidades, pero va a ser Gas Bienestar”, sostuvo por la mañana en conferencia de prensa.

El IMPI tendrá tres meses para dar una determinación sobre a qué empresa le otorgará los derechos de marca de “Gas Bienestar”, tras realizar un análisis.

López Obrador también afirmó este viernes por la mañana que la distribución del gas a través de la empresa llamada Gas Bienestar comenzará en los próximos dos meses, es decir, un mes antes de lo previsto inicialmente.

“Como lo prometimos vamos a iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer, vamos a pensar que en dos meses más ya estamos distribuyendo en la Ciudad de México y poco a poco se va a ir ampliando”, comentó el mandatario.