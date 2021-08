Pemex da arranque formal a operaciones del Gas Bienestar

Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció el inicio de los trabajos de Gas Bienestar, empresa pública que suministrará el hidrocarburo a un “precio justo” a los usuarios.

Romero Oropeza detalló esta martes en Palacio Nacional que dicha apertura en ls trabajos de Gas Bienestar se da a 55 días de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El pasado 7 de julio anuncio el arranque de operaciones de la empresa Gas Bienestar en un plazo no mayor a 90 días. Hoy estamos, a los 55 días de su instrucción, arrancando los trabajos de la empresa Gas Bienestar cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándole seguridad, calidad, volumen y precios justos”, explicó.

El titular de Pemex apuntó que se levaron a cabo tres días de prueba en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, entidad en donde se llevará a cabo la primera etapa de la nueva empresa pública.

“En estos tres días de prueba se ofrecieron nueve mil 503 cilindros, se vendieron nueve mil 343, que es el 98 por ciento del total”, explicó Romero Oropeza.

Detalló que Gas Bienestar va a ser un hidrocarburo “que rinde más”, además de que los cilindros serán llenados con “kilos serán de a kilo” y a un “precio justo”.

El pasado 7 de julio, López Obrador informó de la creación de Gas Bienestar, la cual pertenecerá al Gobierno Federal y que venderá a precios bajos dicho insumo a los consumidores.

Dicha empresa distribuidora de gas será administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que se controle el precio del hidrocarburo ante el aumento en los últimos meses.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir con el compromiso de que no aumente”, explicó en su momento el mandatario mexicano.