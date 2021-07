Pemex controló incendio cerca de la plataforma de Ku-Charly en Campeche

Se registró un incendio en las aguas del Golfo de Mexico a 400 metros de la plataforma Ku-Charly que pertenece al Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en los mares del estado de Campeche.

Hasta el momento, el incendio se mantiene fuera de control, se reportó el inicio del siniestro desde las 4 de la mañana de este viernes 2 de julio. El fuego comenzó debido a que se reventó una válvula en la línea submarina, lo que provocó que el hidrocarburo fluyera desde el fondo del mal y al fusionarse con el oxígeno se generó el incendio en la superficie.

De acuerdo a las autoridades, el siniestro es combatido por tres embarcaciones para evitar que haya riesgo directo con la plataforma. También se informó que buzos expertos en control de siniestros bajarán para la reparación y cierre de las válvulas ubicadas a 78 metros de profundidad. En tanto, no se han reportado lesionados; no obstante, Pemex no ha ofrecido algún posicionamiento al respecto sobre el hecho.PlayVideo: Facebook/Faustino Suarez

El Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) de Petróleos Mexicanos activó el plan de contigencia con el fin de determinar cuál es el riesgo que representa el incidente y controlar el incendio. Además, se encuentran verificando cuáles fueron las causas que generaron el fuego. Las embarcaciones Isla Arboledas y Árbol Grande, entre otras, se encuentran realizando trabajos para sofocar las llamas mediante cortinas de agua.

De acuerdo a la agencia Reuters el incendio ya fue controlado, gracias a que “la tripulación de Pemex utilizó nitrógeno para controlar el fuego del oleoducto, utilizando para transportar petróleo y gas. Un barco que llegó más tarde en la mañana estaba tratando de cerrar una válvula en el oleoducto”.

El Activo Integral de Producción Ku Maloob Zapp es el mayor campo de producción de crudo en el territorio mexicano, al día produce alrededor de 95 mil barriles y se encuentra a 150 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.

Incendio en el Pozo Ixtoc-I (Foto: Centro Nacional de Prevención de Desastres).

Incendio en el Pozo Ixtoc-I

El 2 de junio de 1979 se registró el mayor derrame de petróleo en un mar mexicano. El desastre se debió a la perforación a 3,627 metros de profundidad del pozo Ixtoc-I, a 94 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen; una falla en la circulación del fluido acumuló petróleo y gas en la tubería, lo que produjo una explosión al momento en que el gas que emanó el subsuelo tuvo contacto con los motores de la bomba.

El accidente ocasionó el colapso de la plataforma petrolera, produjo un gran derrame y un incendio que duró 280 días, durante los cuales se derramó un volumen aproximado de 560 millones de litros de crudo, de acuerdo a información del gobierno de México.

“Para la atención de la emergencia, PEMEX contrató buzos para el cierre del pozo, sin embargo, no hubo éxito; se utilizaron barriles flotantes de contención (barreras contenedoras), se movilizaron 200 barcos, 12 aeronaves y 500 hombres; también se utilizaron aviones para esparcir un dispersante químico sobe el petróleo derramado en 2,800 kilómetros cuadrados”, relató el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Los desastres naturales en el mar, especialmente los derrames de hidrocarburos, tienen efectos graves en el medio ambiente ya que ocasionan la muerte de la biodiversidad, daños severos en manglares, contaminación de suelo y agua, afectando de manera considerable el equilibrio ecológico.

Fuente: Infobae