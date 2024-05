Pega falta de personal también al PREP 

La falta de personal en el INE ahora le pegó al Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), al que le faltan capturistas.

Ayer, se dio a conocer la renuncia de capacitadores electorales y que el INE considera «medidas excepcionales» para cubrir las vacantes.



Estas vacantes podrían ser cubiertas por el personal del INE.



El consejero electoral Jaime Rivera indicó que también falta personal para el PREP, cerca de 600 de las 4 mil que se requieren para alimentar el sistema.

«Se espera cubrir todos los que hagan falta. La causa principal que hemos detectado para que haya rotación, dificultad para cubrir vacantes de CAES y también de capturistas para contratar, es la competitividad del salario.



«Para los que dicen que el INE gasta mucho, bueno, pues lo barato puede salir caro», señaló el consejero Jaime Rivera sobre medidas de austeridad que han impactado en la organización del proceso electoral.



Sobre los capacitadores electorales, dijo que hay una rotación de los 48 mil CAES y supervisores.



Sin citar el número que hace falta a la fecha, explicó que se recurrirá a personal del INE para cubrir las vacantes de los capacitadores.



«Lo que sí sabemos es que ahorita ya no podemos emitir nuevas convocatorias para reclutar CAES. Ya no hay tiempo.



«Entonces, estamos examinando las opciones que tenemos para cumplir eso», mencionó.



Confió en que ya no falten los capacitadores y que el problema se resuelva con medidas «excepcionales».



De acuerdo con cifras del INE, de 42 mil 594 requeridos, han renunciado 15 mil 292 y hasta el sábado pasado faltaban cerca de mil por sustituir.



«Donde no sea posible suplir a los CAES dentro de la propia lista de reserva de CAES y con los procedimientos ordinarios, se pueda habilitar a funcionarios, empleados, técnicos del INE, que estén disponibles, se les capacita para esa función de asistencia electoral.



«La capacitación ya está casi terminada, ya terminó, y ahorita ya están haciendo las designaciones», dijo al minimizar las renuncias.



Recordó que el próximo lunes se empezarán a entregar los paquetes electorales a los presidentes de casilla.