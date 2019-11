Pedirá México a OEA reunión por “golpe de Estado” en Bolivia

l calificar lo sucedido ayer en Bolivia como un “golpe de Estado”, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión urgente para pronunciarse sobre este caso.

El funcionario explicó que la consideración de México es por la intervención del Ejército de Bolivia para que Evo Morales renunciara a la presidencia de esa nación.

Debido a ello, anunció que la postura de México es de reivindicar, demandar el respecto al orden constitucional y el orden en Bolivia.

“Vamos a solicitar una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque hubo silencio y el primer artículo es sobre la defensa de las libertades y la democracia. Demandaremos y propondremos una reunión para pronunciarse sobre ello. Lo acontecido fue un retroceso para el continente y México debe hacer su valer su voz.”, afirmó.

En torno a la relación bilateral, Ebrard Casaubon explicó que se estará al pendiente de los acontecimientos que se lleven a cabo hoy y al tipo de gobierno que se forme en Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, así como del vicepresidente Álvaro García Linera, quien constitucionalmente debía asumir el reemplazo.

También dejaron su cargo la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

El titular de la SRE comentó que la Constitución de Bolivia no cuenta con una previsión como la que se ha dado en este momento.

Sin embargo aclaró que “México no vería con buenos ojos un gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo; no