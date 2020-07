Patrón de disminución en pandemia es alentador: López-Gatell

Cuando México está por alcanzar los 400 mil casos confirmados de covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que por segunda semana consecutiva existe ya un patrón de disminución del acontecer epidémico, aunque aclaró que no es una garantía de que la situación se mantenga así.

En el día número 56 de la llamada “nueva normalidad”, al reportarse 43 mil 680 muertes por el nuevo coronavirus y 390 mil 516 casos confirmados, por primera vez López Gatell dijo que hay un descenso en el número de casos, lo que calificó como alentador.

“Es alentador, es alentador ver ya un patrón de disminución, del acontecer epidémico medido e identificado por el número de casos que se presentan en una semana, que es menor al de la semana anterior”, dijo

En la conferencia de prensa diaria para informar sobre la situación de la pandemia en el país, el subsecretario destacó que la curva epidémica subió hasta la semana epidemiológica número 27 y ahora empieza a bajar

“De todos modos que quede claro esto es sí y sólo sí como lo hemos dicho, mantenemos la medidas de sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en los espacios públicos cerrados en donde puede ser una medida auxiliar muy valiosa, no salir a la calle si se tienen síntomas, etcétera”

“Pero ya es alentador ver dos semanas consecutivas, estemos expectantes, no es en absoluto, que quede absolutamente claro no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así, aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva”, expuso.