Patricia Armendáriz pide que quienes no quieran vacunarse no salgan a la calle en México

La empresaria Patricia Armendáriz criticó a las personas que han tomado la decisión de no vacunarse en contra del Covid-19.

Por medio de Twitter, Patricia Armendáriz publicó un mensaje en el cual señaló que en México debería prohibirse que quienes no quieren vacunarse contra el Covid-19, convivan de forma pública.

Así lo indicó la empresaria al apuntar que en el país, se debería de aplicar una política similar a la que se puso en marcha en Francia con respecto al tema de la vacunación.

En su crítica a las personas que han optado por no recibir las vacunas contra el Covid-19, Patricia Armendáriz los calificó como irresponsables.

De la misma forma, al concluir su publicación la empresaria señaló que quienes ha decidido no vacunarse y salen a la calle, arriesgan a que se produzcan contagios de la enfermedad.

“En Mexico deberíamos hacer lo que en Francia. El que no quiera vacunarse no puede convivir públicamente. Me parece una irresponsabilidad optar por no vacunarse y salir a la calle con el riesgo del contagio”PATRICIA ARMENDÁRIZ