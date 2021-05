Para reclusos, niegan 90% de peticiones de amnistía

El 90 por ciento de los casos resueltos por la Comisión de Amnistía son improcedentes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a los que tuvo acceso El Heraldo de México, esta Comisión ha recibido mil 355 casos en los que se solicita amnistía, de los cuales 967 están en revisión y se han resuelto 388.

El 70 por ciento de las solicitudes son por delitos contra la salud.

De los casos resueltos, 350 resultaron improcedentes porque los solicitantes están acusados por delitos que no están previstos en la Ley de Amnistía o no cumplen con el requisito de vulnerabilidad, pues aunque aseguran que cometieron el delito por encontrarse en una situación de pobreza extrema, esto no se logra acreditar al integrar el expediente y solicitar información a las autoridades.

Información de El Heraldo de México