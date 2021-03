Para que se acabe transmisión de un virus se requiere que 75% de la población sea inmune, dice Gatell

El Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell expuso esta tarde que el virus del SARS-CoV-2 podría dejar de transmitirse en México cuando 75 por ciento de la población ya sea inmune porque enfermó de la COVID-19 o porque fue vacunada.

El funcionario fue cuestionado esta tarde sobre cuánto tendría que avanzar la campaña de vacunación para que disminuyera la severidad de la epidemia, por lo que habló sobre la inmunidad y el porcentaje necesario para frenar la transmisión.

“Requiere ser una cantidad, una proporción que se relaciona con la eficiencia de transmisión, muy técnicamente es uno menos el inverso del número básico de reproducción; de manera práctica para el COVID, para el virus SARS-CoV-2 es aproximadamente tres cuartas partes, cuando tres cuartas partes de la población de un territorio -pensemos en el país en su conjunto- en promedio seamos inmunes porque nos dio COVID o porque se vacunaron, ya va a ser improbable que se transmita el virus”, dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

El Vocero del avance de la epidemia en México dijo que actualmente es probable que 45 o 50 por ciento de la población mexicana ya tenga anticuerpos contra COVID-19.

López-Gatell recordó que los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) COVID-19, presentados en diciembre de 2020, mostraron que 25 por ciento de la población en México tenía anticuerpos, por lo que ahora se estima que el porcentaje aumentó.

“Es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50 por ciento de la población mexicana inmune. Entonces, en términos teóricos sólo nos falta 25 por ciento de lograr inmunidad, obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría, cuando llegamos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión o va ser muy baja”, agregó el funcionario.

TERCERA OLA DE COVID

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también alertó por una tercer ola de COVID-19 que podría enfrentarse en México, como ya h ocurrido en otros países.

López-Gatell puso como ejemplo el caso de Italia, queda registrado un crecimiento acelerado de la pandemia en las últimas semanas.

“Desafortunadamente sí, sí puede haber una tercera ola.

Muchas naciones ya tuvieron tres olas epidémicas, nosotros sólo dos hasta el momento. Hay naciones que ya tienen cuatro olas, Italia en este momento desde hace 15, 17 días está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia en la cuarta ola, y las olas 2 y 3 fueron mucho mayores a la ola inicial que fue comparablemente más grande que toda la curva epidemia mexicana hasta este momento”, dijo en conferencia.

Las últimas cifras de la Secretaría de Salud indican que México registró 698 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar un total de 196 mil 606 decesos desde el comienzo de la pandemia

Fuente: Sin Embargo