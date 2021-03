Para 2021, se estima un crecimiento exponencial de inversores que utilizan plataformas digitales en México

En México, como así también en muchos otros lugares del mundo, se pudo ver que para poder realizar inversiones en la actualidad no es necesario ser un experto ni tener grandes conocimientos. Hoy en día la tecnología acercó a la población en general a las inversiones, permitiendo así que millones de personas con tan solo un celular o un ordenador puedan invertir su dinero y tener así rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo, según cómo lo deseen.

Que en 2021 las inversiones por medio de plataformas digitales van a crecer no es un mero augurio de deseo, sino que para afirmar esto, los especialistas directamente se remontan a lo ocurrido los 11 primeros meses del año pasado, en donde las casas de Bolsa que dedican a realizar múltiples inversiones, registraron una multiplicación de casi 3 veces la cantidad de apertura de cuenta, las cuáles en la actualidad son casi 850 mil.

Numerosas complicaciones financieras y económicas trajo la pandemia del coronavirus a miles de familias mexicanas, sin lugar a dudas. Eso hizo que muchas de ellas comenzaran a preocuparse para estar mejor preparadas en términos de liquidez ante una nueva crisis similar o totalmente distinta. De ese modo, vieron a las inversiones como una alternativa para poder hacer crecer su patrimonio, y más aún cuando las formas para lograr rentabilidad son tan sencillas.

Para que las inversiones digitales crecieran del modo en que lo hicieron, hubo una confluencia de numerosos factores. Uno de ellos que se puede mencionar en primer lugar es el costo. Si bien es importante contar con un buen asesoramiento, antes las personas para invertir debían tener casi obligatoriamente un asesor de Bolsa, y eso hoy en día no es necesario, por lo que no hay comisiones y los costos se reducen muchísimo. Por otro lado está la cuestión de los montos a invertir. Ya no es necesario tener importantes sumas para invertir, en algunos casos se puede comenzar a lograr rentabilidad con tan solo $100 y una cuenta bancaria activa. Otro punto es que hay más alternativas de inversión, ya que se pueden encontrar certificados de depósito, fondos cotizados, fondos de inversión (renta fija y variable), acciones en la bolsa, criptomonedas, entre otras cosas que pueden generar intereses.

Pero claro, si bien hay un importante y exponencial crecimiento de cuentas de inversión, muchas de ellas a través de nóveles startups, los analistas en finanzas concuerdan en un punto específico y particular: es importante en México hacer un trabajo continuo, sostenido y a largo plazo de educación financiera para toda la población. Al menos, educación para realizar los primeros pasos en este tema, ya que desde luego se requiere de un asesor especializado cuando se quieren hacer operaciones complejas.

Tanto usuarios, empresas y autoridades del Gobierno de México, saben que la oferta de nuevos productos como la adquisición de ellos para inversión, es fundamental para que México pueda salir adelante en el menor tiempo posible y crecer nuevamente. De hecho, si las cosas continúan así, indican los técnicos en la materia, que México podría en el 2021 tener nuevamente crecimiento, en promedio en un 3.5%.