Pandemia afecta más a las madres jóvenes; 31 años edad promedio de las fallecidas

El virus SARS-CoV-2 asoló durante el último año la maternidad de mexicanas que recién entraron en la tercera década de la vida.

Las muertes por covid-19 en nuestro país impactaron con mayor fuerza a embarazadas o mujeres que recién dieron a luz, con un promedio de 31 años de edad.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, 439 mujeres que acaban de convertirse en madres, están a punto de hacerlo o cursan los primeros meses de gestación se encuentran graves en los hospitales por covid-19. Su promedio de edad es de 29 años.

En vísperas del Día de la Madre, 2 de cada 10 embarazadas o puérperas atendidas en unidades médicas por su condición de gravedad, están en unidades de cuidados intensivos mientras que 32 se encuentran conectadas a un respirador artificial.

De las pacientes graves, en este momento, 157 ya dieron a luz (36.2 por ciento); el 43.1 por ciento se encuentra en el tercer trimestre del embarazo, mientras que 15.9 por ciento cursa su segundo y 4.8 por ciento, el primero.

El 9 de abril de 2020 se registraron las dos primeras muertes maternas por covid-19 en México y al cierre del mes pasado sumaban ya 338, es decir, prácticamente una defunción cada 24 horas durante la crisis sanitaria.

De las fallecidas, 29.6 por ciento estuvieron en unidades de cuidados intensivos y 32 por ciento intubadas.

A diferencia de la población en general, en la que a hipertensión es la principal comorbilidad, en las embarazadas y puérperas, la obesidad, seguida de la diabetes, ocupa los primeros sitios de enfermedades adyacentes.

De las muertas por covid-19 en este sector de la población, 33.7 por ciento, es decir, 114, ya ha habían dado a luz.

Desde el inicio de la pandemia, hasta el último corte realizado por la Dirección General de Epidemiología, 15 mil 774 embarazadas se habían contagiado de covid-19, lo que equivale a un promedio de 35 al día.

Tan sólo en lo que va del año se han registrado 5 mil 244 casos positivos de mujeres embarazadas o en puerperio con covid-19 y 133 defunciones.

Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a covid-19 son Ciudad de México, con 3 mil 198; Guanajuato, con mil 164; y Nuevo León, mil 67.

El 78.1 por ciento de los estados, sin embargo, está por arriba de la media nacional en el porcentaje de positividad del 30 por ciento, en mujeres embarazadas o puérperas.

Hace un año, en su día, miles de mamás doctoras, tuvieron que aislarse de sus propios hijos para protegerlos de un contagio.

En lugar de celebrar el Día de las Madres, algunas pasaron su jornada completa en el campo de batalla intentando salvar vidas en plena pandemia de covid-19.

Hoy, nuevamente, algunas madres doctoras no podrán celebrar su día. Unas porque siguen en la primera línea de fuego, otras porque han muerto, víctimas del virus SARS-CoV-2.

Tan sólo en seis entidades del país, la Asociación Mamás Doctoras A.C. ha documentado la muerte de 16.

Durante la pandemia muchas mamás doctoras tuvieron que apartarse de su familia o dejar a sus hijos con algún familiar para protegerlos y así evitar la exposición al virus, como muchas decimos, para no llevar al enemigo a casa y el sólo imaginar que no pudieron regresar con ellos y abrazarlos por última vez me parte el alma”, expresó la doctora Catherine Vargas Morales Coordinadora estatal de la asociación en la Ciudad de México.