PAN impugnará decreto de AMLO que regresa militares a labores de seguridad pública

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado adelantó que impugnará por medio de una acción de inconstitucionalidad o amparo el decreto que promulgó el presidente Andrés Manuel López Obrador para extender hasta marzo de 2024 la estadía del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

Los senadores panistas consideraron que este decreto es inconstitucional y arbitrario, porque viola las condiciones establecidas en la reforma a la Constitución aprobada por el Poder Legislativo hace un año.

En rueda de prensa virtual, Víctor Fuentes, Xóchitl Gálvez, Kenia López, Gloria Mazo, Josefina Vázquez Mota y Damián Zepeda anticiparon que impugnarán este decreto porque el acuerdo fue utilizar a las Fuerzas Armadas en labores subsidiarias de la Guardia Nacional de forma extraordinaria, no permanente.

El ex coordinador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que esta decisión del Presidente militariza al país y es muestra del fracaso de su gobierno en el combate a la inseguridad.

“Hay que explorar controversia constitucional de quienes puedan, ¿no?, las instancias adecuadas y la vía del amparo y ojo no no es pueden acusar de estar obstruyendo o no apoyando, le dimos el apoyo total. El tema es que el presidente, simple y sencillamente, ‘se ha pasado por el arco del triunfo’ y, está rompiendo su promesa de campaña militarizando completamente este país”, añadió.

Los panistas expusieron que el presidente se toma atribuciones que corresponden a otro poder del Estado y no garantiza que las labores subsidiarias que realizarán el Ejército y la Marina estarán bajo un mando civil.