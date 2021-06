“Pagué mi deuda, y hasta me salen debiendo”, dice “El Güero” Palma

En una entrevista para El Financiero, Héctor Palma Salazar, mejor conocido como “El Güero” Palma, aseguró que autoridades no han podido comprobar nada en su contra, “lo que me hace sospechar que formo parte de un arraigo político debido a las elecciones”.

“Tengo mucho temor de ir a prisión sin haber cometido algún delito, no es justo que estén jugando con mi vida y la de mi familia, ya que en 2016 me fueron fabricados dos procesos injustamente, donde me tardé cinco años para salir de ellos, el Fiscal siempre actuó de mala fe. Tengo temor de que pueda ser víctima de fabricación de delitos”, respondió Palma Salazar en un cuestionario escrito de Ignacio Alzaga, de El Financiero.

“El Güero”, exlíder del Cártel de Sinaloa, dijo que el ya pagó las deudas que tenía con la justicia, “y hasta me salen debiendo, porque pagué de más”.

“Quiero expresar que todos merecemos una segunda oportunidad, más cuando yo ya pagué por lo que se me sentenció en la ley”, dijo el famoso narcotraficante en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación en 26 años.

Héctor Palma aseguró que el día que recobre su libertad no volteará hacia el pasado ni buscará ninguna venganza.

“He perdido 26 años de mi vida, en las cuales perdí los momentos más importantes tanto de mis hijos como de mis nietos, en la actualidad, aclaro, que no sólo he sufrido yo el encierro en cárceles federales de alta seguridad, sino también mis seres queridos que siempre me han apoyado”, señaló.

Fuente: Sin Embargo