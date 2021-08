Padres son libres de llevar o no a sus hijos a la escuela; sólo 2% de escuelas presentan algún problema: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que el regreso a clases presenciales no será obligatorio y que se mantendrán los programas de educación a distancia para aquellos alumnos cuyos padres decidan no enviarlos a la escuela.

Sin embargo, subrayó que como autoridad, el gobierno federal tiene la obligación de retomar a educación presencial ante las afectaciones que muchos niños, niñas y adolescentes presentan en el desarrollo académico, pero también en el aspecto social y psicológico.

“Aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos autoritarios. Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen. Quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta. Entonces quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad, la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan a la escuela no se les va a obligar para nada, incluso se van a mantener lo programas de educación a distancia pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es sólo un asunto educativo es un asunto social, necesitamos que los niños no esté encerrados que no estén sujetos sólo al Nintendo, están siendo afectados la mayoría de los niños, de los adolescentes por esta situación. Entonces sí es necesario el regreso a clases”.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, indicó que sólo el dos por ciento de las escuelas en el país presentan algún tipo de problema por vandalismo pues existen 265 mil escuelas y sólo hay entre 10 y cinco mil planteles que presentan alguna afectación, los cuales serán atendidos con apoyo de los gobiernos estatales y los mismos padres de familia.

Además comentó que se elaboró un acuerdo con los secretarios de Educación de las 32 entidades para establecer los protocolos de salud y actividades escolares que iniciaron con la limpieza de los planteles y seguirá con la instalación y trabajo de los consejos técnicos.