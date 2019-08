Padres de niños con cáncer tomaron el Aeropuerto de la CDMX

Con la exigencia de que el desabasto de medicamentos oncológicos para niños que padecen leucemia se resuelva y no se repita, padres de familia de pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez y del 20 de noviembre del ISSSTE bloquearon durante hora y media la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó Excélsior.

La alerta se encendió por un mensaje en redes sociales de Erik Indo González, un paciente del Hospital Infantil, quien le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para recibir sus quimioterapias porque no se quiere morir.

“Para seguir con su tratamiento de quimioterapia él (Erik) necesita con urgencia un medicamento fundamental para este tipo de enfermedad, metotrexato”, explicó Giovanni, su papá, a través de un video en Twitter.

Por la mañana de ayer lunes, madres y padres de familia se manifestaron con pancartas en el Hospital Infantil.

“Tengo a mi hijo enfermo de leucemia, tiene casi 3 años, estamos en el desabasto de metotrexato gracias a Dios mi hijo ya pasó la mitad del tratamiento pero hay muchos niños que recién empiezan y sus vidas corren peligro”, advirtió Irene González, madre uno de los pacientes.

Mas tarde, la protesta se trasladó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí al grito de “Medicamentos, quimioterapias”, los padres bloquearon el acceso a la terminal 1.

A las 2:30 de la tarde, Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud llegó a dialogar con los padres y madres de los pacientes a quienes les aseguró que los medicamentos les serán surtidos.

“Vamos por partes, primero solucionamos el problema que dicen ustedes, les parece si vamos al hospital (HIMFG) y ahí esperemos que llegue el medicamento por parte del IMSS, porque eso es lo primero que necesitan”, prometió.

Los padres de familia le exigieron al funcionario garantías de que el desabasto no se vuelva a repetir.

“La primera vez nos comentaron que no iba a volver a pasar, pasó; la segunda vez nos comentaron que no iba a volver a pasar y pasó; la tercera que nos acompañó, Marianita (una niña que padecía cáncer) le digo al licenciado (Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la CDMX), que estuvo presente, ya falleció la niña y pasó; cuántos más niños tienen que morir para que esto no vuelva a pasar”, reclamó Omar Hernández, padre de otro paciente.

El metotrexato, es un medicamento que se usa para tratar el cáncer, evitando que las células se dividan y formen nuevas células cancerosas. De acuerdo con Pedro Flores, del desabasto del mismo obedece a un problema que se registra a nivel mundial.

Tras el bloqueo, Pedro Flores y los padres de familia sostuvieron una reunión a puerta cerrada en el Hospital Infantil.