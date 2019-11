Padres de niños con cáncer le responden a la SHCP

Padres de niñas y niños que padecen cáncer y que se han visto afectados por el desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos, señalaron que son falsas las declaraciones de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien dijo que la alerta que existió por el desabasto del fármaco oncológico Metotrexato se trató de “un error por mala comunicación entre médicos y áreas administrativas de los hospitales”.

A través de un video, Israel Rivas Bastidas, papá de Dana, quien a sus cinco años padece leucemia linfoblástica aguda, habló a nombre de las familias, cuyos hijos se atienden en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y señaló que entre -abril y mayo- cuando se sufría el mayor desabasto, ni siquiera en las farmacias privadas se podía conseguir el Metrotexato.

Señaló que se han enterado de la desafortunada declaración de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, en la que culpa a los hospitales del desabasto.

Es más dice que no hubo desabasto, la verdad es que nosotros no creemos de ninguna manera que nuestros médicos, que nuestras enfermeras o que el personal administrativo que sí conoce a nuestros hijos, que sí están ahí para atenderlos, hayan hecho este tipo de crueldad y de abuso. La señora Raquel Buenrostro definitivamente no conoce a nuestros hijos.