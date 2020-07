Pacientes recuperados ya no contagian el COVID-19 a los 10 días: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó este viernes que los pacientes recuperados ya no son contagiantes y ya no tienen síntomas a los 10 días.

“Recientementela evidencia científica ha señalado que no se requiere esperar los 14 días, se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días ya no tienen síntomas y ya no son contagiantes”, dijo en conferencia de prensa desde Tabasco.

Por otra parte, el funcionario de salud indicó que el 64 por ciento de las personas hospitalizadas se logran recuperar.

“64 por ciento en general es la proporción de personas que se logran recuperar”, dijo el subsecretario de Salud.

En México van hasta este viernes 378 mil 285 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales 242 mil 692 ya se han recuperado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Además, hay 42 mil 645 fallecimientos por el nuevo coronavirus.

