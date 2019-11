Ovidio Guzmán no tiene orden de aprehensión en México: Durazo

Ovidio Guzmán López, “y no lo van a creer, no tiene una orden de aprehensión ni de detención” por parte de las autoridades mexicanas, informó esta tarde ante el pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Ante las críticas y preguntas respecto de si se aseguró el inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde se encontró a Guzmán el 17 de octubre, Durazo respondió que no, porque la orden de detención fue “con fines exclusivos de extradición”.

Reconoció que la orden de extradición la conoció “con toda oportunidad el grupo responsable del operativo y es prácticamente un proceso de rutina”.

Expuso que en la reunión de gabinete de seguridad matutina se vio la solicitud de extradición de Guzmán López, como “todos aquellos casos de extradición en general y recibimos la indicación del presidente de colaborar en esos procesos de extradición, en la medida que fueran procedentes”.

Sostuvo que no se filtró el operativo de detención del hijo deJoaquín El Chapo Guzmán y acotó que no se negoció con el cártel de Sinaloa para su liberación.

“No. Somos un gobierno honesto, transparente, y socialmente comprometido, como no lo ha tenido el país. Y está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado”, dijo.

Los panistas insistieron en preguntar si se aseguró la casa donde se le detuvo.

Respondió: “No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, y no lo van a creer, una orden de aprehensión ni de detención”, lo que significa que “por los delitos que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

